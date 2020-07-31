حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركية

بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير .

إليك طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي..

مكونات البسبوسة التركي:-

1 كوب سكر ⁠

1 كوب زبادي⁠

1 كوب دقيق ⁠

2,5 كوب سميد ⁠

½ كوب زيت ⁠

1 باكت فانيليا ⁠

ربع ملعقة كربونات ⁠

½ كوب سوداني بدون ملح ⁠

لعمل الشربات :⁠

2,5 كوب سكر⁠

2,5 كوب مياه ⁠

نصف ليمونة⁠

طريقة عمل البسبوسة التركي :

-في وعاء مناسب نضع السكر, الزبادي, والزيت ونضربهم جيدا

-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب

- في الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى

- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السوداني فوقه

- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه

- لعمل الشربات في طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا

- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار

- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها

- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى ⁠

- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .