حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركية

بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير .
إليك طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي..
مكونات البسبوسة التركي:-
1 كوب سكر
1 كوب زبادي
1 كوب دقيق
2,5 كوب سميد
½ كوب زيت
1 باكت فانيليا
ربع ملعقة كربونات
½ كوب سوداني بدون ملح
لعمل الشربات :
2,5 كوب سكر
2,5 كوب مياه
نصف ليمونة
طريقة عمل البسبوسة التركي :
-في وعاء مناسب نضع السكر, الزبادي, والزيت ونضربهم جيدا
-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب
- في الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى
- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السوداني فوقه
- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه
- لعمل الشربات في طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا
- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار
- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها
- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى
- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .