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انخفاض اسعار الذهب في مصر في اول ايام عيد الاضحى 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:55 - 31 يوليو 2020
اسعار سوق الذهب اسعار سوق الذهب
تقارير
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انخفضت أسعار جرام الذهب في مصر  خلال  تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2020 أول أيام عيد الأضحى  المبارك ليسجل عيار 21 نحو 871 جنيهًا بعد أن كان يسجل 873 جنيهًا.

وجاء متوسط سعر باقي الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

  وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 995  جنيه .

و سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 871 جنيهات.

 وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  نحو 747 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو  6968 جنيهًا

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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