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الصحة بغزة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا المستجد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:50 - 31 يوليو 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة أنه تم إجراء الفحص المخبري لـ 70 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل إصابتين جديدتين لعائدين من معبر "ايرز" بيت حانون تم الإعلان عنهما مساء أمس الخميس.

و أوضحت الوزارة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في قطاع غزة أن عدد الحالات المؤكد إصابتها في غزة، منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، وصلت إلى 78 حالة، شفي منها 70 حالة، وما زالت 7 حالات نشطة، بينما سجّل القطاع وفاة وحيدة بفيروس كورونا لمسنة.

و بينت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت13,970 عينة منها 13892عينة سلبية و78عينة إيجابية.

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