أحدث تردد لقناة بطوط للأطفال

قناة بطوط الجديد للأطفال 2020 عبر القمر الصناعي الأشهر نايل سات التردد المتداول للقناة عارضة افلام ومسلسلات الكرتون الاشهر والتي تنافس مع باقي القنوات الكرتونية المخصصة لعالم الطفل.

و يبحث الكثيرون خلال الساعات الأخيرة تردد قناة بطوط الجديد للأطفال 2020 ، خصوصا بعد أن تم تغير تردد القناة بقناة تقوم بعرض الافلام أو ما شابه حسب ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، والآن القناة تعمل علي ترددها القديم الذي نذكره لكم من خلال هذا التقرير.

و تقدم قناة بطوط الفضائية للأطفال هي: أفلام ديزني و أفلام بيكيسر و بطوط: يتكون هذا الكرتون من عدة حلقات و ميكي والذي يعُد من ابرز البرامج عبر القناة ولا ننسي كرتون توم ضد جيري ، ذلك الكرتون الذي حقق نجاحاً كبيراً في مصر والسعودية ونال حب العديد من الاطفال حتى تم إطلاق قناة خصيصاً له وهو من عمل مجموعة من المشاهير في مختلف البلدان.

كما تقدم يومياً عدة برامج تفيد الأطفال بالتعلم والقراءة ، كما أنها قناة غنائية طفلية أى تقدم أغاني جديدة للأطفال مثل الأغاني التعليمية والإسلامية وغيرها، يتابعونها الكثيرون في مختلف أنحاء الوطن العربي، قناة بطوط من ألمع القنوات وأشهر في عالم الطفل ، وما أهم ما يميز قناة بطوط كونها تعرض يومياً وباستمرار الكرتون من مسلسلات وافلام كرتونية مميزة، وتمتك العديد من المميزات التي تجعل الأطفال يتابعونها يومياً.

و يُمكنم إستقبال قناة بطوط علي القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي 11411 أما عن معدل الاستقطاب هو “أفقي v” وبالنسبة لمعدل الترميز فهو “27500 ” وأخيراً معامل تصحيح الخطأ 5/6 .