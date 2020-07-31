اجمل رسائل للتهنئه بعيد الاضحى ٢٠٢٠ للأهل والأصدقاء والأحباب

Eid Mubarak رسائل عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ خلفيات صور تهنئة بعيد الاضحى ٢٠٢٠ يحرص الجميع على مشاركة الفرحة والسعادة بقدوم عيد الأضحى المبارك 1441 – 2020، كل عام وانتم بخير، وذلك عن طريق إرسال رسائل المعايدة وتداول صور التهنئة عبر الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تعد الطريقة الأسهل والأكثر استخدامًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث يحل علينا أول أيام عيد الأضحى 2020 يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أغسطس 2020.

نقدم لكم مجموعة مميزة من رسائل و بطاقات المعايدة بعيد الاضحى المبارك 2020:

كل عام وانت بخير يا صديقي والعيد القادم نكون سوياً علي جبل عرفات. عيد سعيد علي الاهل والاحباب ودوام الصحة والعافية. كل عام وانت اقرب إلي الله .. عيدك مبارك. يا فرحة قدوم العيد .. كل عام وانت سعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال .. عيدكم مبارك. عيد اضحي مبارك وكل عام وانت سعيد.

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