سلفيت: الاحتلال يمنع المواطنين من إقامة صلاة العيد فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك فوق أراضيهم في قرية حارس غرب سلفيت المهددة بالاستيلاء.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أدوا صلاة العيد على مدخل البلدة، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، حيث نصبت حواجزها العسكرية، وشددت من اجراءاتها.

من جهته، قال أمين سر حركة "فتح" اقليم سلفيت عبد الستار عواد: إن الاحتلال يحاول منعنا من ايصال رسالتنا، فالأرض الفلسطينية ملكنا، وسنقوم بحمايتها، ومنع سرقتها.

وأضاف، أن هذه الفعاليات هي تأكيد على فلسطينية هذه الأرض وعروبتها، وعلى مواقفنا الموحدة في تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال العنصري، حتى يتراجع عن قراراته، في الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وكان من بين المشاركين، عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال حماد، وغدد من موظفي هيئة الجدار والاستيطان، وأصحاب الأراضي، وحشد من المواطنين .