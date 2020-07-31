كيفية تنظيف "كُرش" الأضاحي بسهولة و يسر

خلال عيد الأضحى المبارك يقوم المسلمون بذبح الأضاحي تنفيذاً لأوامر الله سبحانه وتعالى لنيل الأجر و الثواب، حيث يحرص الكثيرون على الاستفادة من كافة مكونات الأضحية، من جلود وأحشاء وعظام، بعد توزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين.

و تقوم ربات البيوت بإعداد وصفات غذائية من أحشاء الأضحية والتي تسمى "الكرش" وهي أحشاء الذبيحة القابلة للأكل والتي تمثل معدة الذبيحة.

و تعتبر الأحشاء التي يطلق عليها البعض اسم "الفوارغ" من الأكلات التي يفضلها الكثير من الناس و لكن يواجهون صعوبة في تنظيفها نظرا لشدة.

وكالة فلسطين اليوم تضع بين أيديكم لكم أسهل الطرق الخاصة بعملية تنظيف الكرشة داخل المنزل بكل سهولة.

قائمة الاحتياجات:

مياه دافئة

بيكنج بودرة

ملح

خل

خطوات التنظيف:

نقوم بتقطيع الكرشة الى قطع متوسطة.

نقوم بإضافة البيكنج بودرة الى المياه الدافئة

نقوم بنقع الكرشة في هذه المياه لمدة حوالي دقيقتين.

نقوم بكحت الطبقة الداكنة من عليها بواسطة السكين

نقوم بشطفها بالماء ثم ننزع طبقة الجلد كاملة من عليها

نقوم بوضع ماء و دقيق في طبق و نقلبهم جيداً و ننقع بها الكرشة لمدة ربع ساعة

نقوم بغسلها بالماء جيداً

نكون محلول من الماء و الخل و الملح و نضع بها الكرشة لمدة ربع ساعة

نقوم بغسلها جيداً بالماء و تصفيتها.