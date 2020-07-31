بهذه الطرق تقضي على رائحة دماء الأضحية..!!

يفضل كثيرون ذبح الأضحية في المنزل لكنهم يتراجعون خوفاً من الروائح الكريهة التي تنتشر في المكان سواء رائحة دماء الماشية أو المخلفات التي تنتج عن ذبح وتنظيف الأضحية.

الطبيبة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية في مصر، قدمت طرقاً بسيطة وسهلة للتخلص من رائحة دماء الأضحية ونفايات الذبح، وأيضاً رائحة الدماء الوجودة باللحوم قبل طهيها.

وقالت:"إن أهم نقطة يجب وضعها في الاعتبار عند الذبح اختيار مكان جيد التهوية، ويفضل أن يوضع تحت الحيوان قبل ذبحه غطاء بلاستيكي يجري التخلص منه مع النفايات ومخلفات الذبح بمجرد الانتهاء.

واستعرضت مجموعة من الطرق لتنظيف المكان والتخلص من رائحة الدماء الكريهة، كالتالي:

ماء مغلي ومنظفات

تستخدم هذه الطريقة لتنظيف الأسطح والتخلص من رائحة الدماء، إذ نغلي الماء ثم نضع فيه القليل من المواد المنظفة والخل ونغسل بها كل ما تلطخ بالدماء والرخام التي جرى تقطيع اللحوم عليها.

كلور

في حال وجود دماء على الأرض يجب تنظيفها بماء وكلور فقط، وتساعد رائحة الكلور النفاذة على تغيير رائحة المكان.

الفحم

نضع قطعاً صغيرة من الفحم في أركان المطبخ والأماكن التي تحوي رائحة الدم؛ لقدرته على امتصاص الروائح الكريهة.

قشر البرتقال

لسحب رائحة الدماء من المنزل بعد الذبح نضع قدراً من الماء على النار ومعه قشر برتقال أو ليمون والقليل من القرفة، ونترك الخليط تغلي لفترة، إذ يسحب البخار المتصاعد كل الروائح الكريهة ومن ضمنها دماء الأضحية.

الخل

تستخدم هذه الوصفة للتخلص من رائحة الدماء الموجودة باللحوم ذاتها قبل طهيها وأيضاً للتخلص من الميكروبات الأخرى، ويفصل أن توضع اللحوم بعد غسلها بالماء الجاري والخل في الثلاجة 6 ساعات قبل استخدامها.

لبن وفلفل أسود

للتخلص من رائحة الدماء الكريهة الموجودة في الكبدة تنقع لمدة نصف ساعة في طبق يحوي لبناً وملحاً وفلفل أسود، وهذه الوصفة تقضي على السموم الموجودة فيها أيضاً.

معطر الملابس

نضع كوباً صغيراً منه على لتر ماء ويرش به المنزل لتعطيره والتأكد من التخلص تمام من رائحة دماء الأضحية.

الزيوت العطرية

لمحبي المعطرات الطبيعية، نصح المختصون باستخدام اللافندر أو مستخلص الفانيليا لتغير رائحة المنزل بعد الذبح، ويمكن وضع قطرات منه على فواحة أو شمعة أو في الماء المغلي.