الصحة: حالة وفاة و٣٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و٣٩٤إصابة جديدة بفيروس كورونا و٦٢حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ ٨٧٩٦ إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى ٦٣٥١، وحالات الوفاة إلى ٨٥ حالة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظات نابلس (١١ حالة)، الخليل (٤٧ حالة)، محافظة طولكرم (٢ حالة)، محافظة سلفيت (٢ حالة).

وأوضحت وزارة الصحة أن ١٤ مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم ٥ على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية ١٦١ إصابة جديدة، بينهم ١٠٥ في مدينة القدس، و٥٦ في ضواحيها، محافظة الخليل ٢٠٣ إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة ١٥ إصابة، محافظة قلقيلية إصابتان، محافظة بيت لحم ٥ إصابات، محافظة جنين ٣إصابات، محافظة نابلس ٥ إصابات.

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية (٢٥٠٠ فحص مخبري).