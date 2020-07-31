ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القيادي عليان يؤكد ضرورة أن يمنح العيد شعبنا قوة مواجهة العدو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:38 - 31 يوليو 2020
جميل عليان.JPG جميل عليان.JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد. جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الجمعة 31/7/2020، على ضرورة أن يمنح العيد الشعب الفلسطيني القوة المباركة في مواجهة العدو المجرم، والثقة بأنه على أبواب الوعد بالنصر والتمكين.

وتقدم د. عليان، لشعب فلسطين العظيم وكل المجاهدين المرابطين على حدود التاريخ والحقوق والثوابت وكل من رفع سيف الحق في وجه الباطل بأصدق التهاني والتبريكات في أيام شعائر الله المعظمة.

وقال:" كل عام والجميع بألف خير وتقبل الله منكم الطاعات وصالح الأعمال وأساله أن يكتب لشعبنا حالًا أفضل وأن يوحد كلمتنا ويثبت أقدامنا ويحفظ مقدساتنا ويكرمنا بتتبير ما علا في دولة الشر والظلم تتبيرًا".

وأضاف:"يجب أن يمنحنا العيد القوة المباركة في مواجهة هذا العدو المجرم والثقة بأننا على أبواب الوعد بالنصر والتمكين ونحن نلبي بأن الله أكبر وما دونه باطل".

وأردف:"أعاده الله عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية  بالخير واليمن والبركات وقد أظلتنا أعلام الحرية والاستقلال والوحدة والتمكين".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات