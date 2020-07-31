القيادي عليان يؤكد ضرورة أن يمنح العيد شعبنا قوة مواجهة العدو

أكد. جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الجمعة 31/7/2020، على ضرورة أن يمنح العيد الشعب الفلسطيني القوة المباركة في مواجهة العدو المجرم، والثقة بأنه على أبواب الوعد بالنصر والتمكين.

وتقدم د. عليان، لشعب فلسطين العظيم وكل المجاهدين المرابطين على حدود التاريخ والحقوق والثوابت وكل من رفع سيف الحق في وجه الباطل بأصدق التهاني والتبريكات في أيام شعائر الله المعظمة.

وقال:" كل عام والجميع بألف خير وتقبل الله منكم الطاعات وصالح الأعمال وأساله أن يكتب لشعبنا حالًا أفضل وأن يوحد كلمتنا ويثبت أقدامنا ويحفظ مقدساتنا ويكرمنا بتتبير ما علا في دولة الشر والظلم تتبيرًا".

وأضاف:"يجب أن يمنحنا العيد القوة المباركة في مواجهة هذا العدو المجرم والثقة بأننا على أبواب الوعد بالنصر والتمكين ونحن نلبي بأن الله أكبر وما دونه باطل".

وأردف:"أعاده الله عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد أظلتنا أعلام الحرية والاستقلال والوحدة والتمكين".