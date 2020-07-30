نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى

يهل علينا عيد الأضحى المبارك خلال الساعات القادمة، حيث يزداد فيه تناول اللحوم خلال الجلسات العائلية ومع الاصدقاء، في الوقت الذيب يجب على مرضى الكوليسترول والقلب والنقرس الابتعاد عن تناول اللحوم، وعدم الإكثار منها في عيد الأضحى.

أفضل اللحوم لمرضى الكوليسترول

من الأفضل لمرضى الكوليسترول تناول اللحوم قليلة الدهون مثل "البتلو"، فهي قليلة الدهون، وبالنسبة للحوم الضأن، فقطع من لحوم الساق أو الذراع هي الأقل في الدهون.

إعداد لحوم الأضاحي وطهيها لمرضى الكوليسترول

يجري نزع الدهون جيدًا من اللحوم حتى تصبح خالية من الدهون، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة، ومن الأفضل الابتعاد عن تلك المحمرة في السمن.

الخضروات والفواكه

يجب على مريض الكوليسترول تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون الغني بالأوميجا 3، تعمل على تقليل الكوليسترول الضار الموجود في الجسم.

أنواع اللحوم المناسبة لمرضى القلب

ومن أنواع اللحوم التي تتناسب مع مرضى القلب، وفقا لما ذكره موقع "Web Md":

اللحم البقري

يتميز اللحم البقري باحتوائه على نسبة عالية من البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12.

لحم الجمل

يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية، ويفضل الابتعاد عن اللحوم الضأن، ويمكن تناول شريحة واحدة فقط، مع مراعاة أن يكون بجانبها طبق من السلطة، لأن الألياف المتوفرة بالخضروات تقلل من امتصاص الدهون، مما يساعد على ضبط نسبة الكوليسترول بالدم.

نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

تناول اللحوم بكميات قليلة.

استهلاك كميات كبيرة من المياه من 1.5 لتر إلى 2 لتر، على مدار اليوم، حيث تساعد المياه على إذابة حمض اليوريك أسيد وخروجه مع البول.

تجنب تناول كبد وقلب وكلاوي الأضحية.

تناول العديد من الخضروات والفواكه، وتناول زيت الزيتون.