ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في القدس المحتلة

أعلن الدكتور علي الجبريني، مساء اليوم الخميس، أن مدينة القدس العربية سجلت ١٠٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس.

وقال الجبريني في تصريح صحفي، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع الى ٣٣٠٦ منذ بداية شهر حزيران الماضي.

وأضاف أن معدلات الشفاء ووصلت إلى ما يقارب ٥٣٤ حالة شفاء خلال الاسبوع الاخير، مشيرًا إلى أن عدد المصابين انخفض الى ٢٧٧٢ اصابة مقدسية.

وشدد الجبريني على ضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة، من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة العيد وأماكن التجمهر والتجمعات، مناشدًا من تظهر عليه الاعراض التوجه لإجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.