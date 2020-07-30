شروط ذبح الأضحية 1441هـ

من المقرر أن يبدأ المسلمون بذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك امتثالًا لأمر الله عز وجل وسنة عن سيدنا ابراهيم عليه السلام.

ويحرص المسلمون في كافة دول العالم إلى تقديم القربات إلى الله عز وجل قدر المستطاع –في حدود امكانياتهم المالية- لأن التضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا.

شروط ذبح الأضحية

من أهم الشروط الشرعية الواجب اتباعها من قبل المواطنين، عند ذبح أضاحي العيد هي على النحو التالي:

1- التسمية على الأضحية قبل الذبح

2- أهلية الذابح (رجل أو امرأة)

3- توجيه رأس الذبيحة باتجاه القبلة

4- الذبح بسكين حاد والإسراع في الذبح

5- قطع الحلقوم والبلعوم والمريء والوريد والشريان اللذين يقعان في عنق الحيوان من جهة الحلقوم، وذلك لإعطاء فرصة للدم بالانسياب خارجيًا والحصول على لحم صحى.

6- عدم المبالغة في القطع حتى يبين رأس الذبيحة، وعدم السلخ قبل أن تهدأ الذبيحة.

7- يستحب حضور المضحي لعملية الذبح

8- تقسيم الأضحية على 3 أجزاء، ثلث للأكل والتصدق بثلث، والثلث الأخير يهدى به.

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