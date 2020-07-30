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برنامج وطني موحد..

هنية يهاتف عباس ويؤكد على خطوات التقارب بين فتح وحماس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:58 - 30 يوليو 2020
هنية هنية
تقارير
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وفق ما نقله الموقع الخاص بالحركة.

وقدم هنية للرئيس عباس التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى أن يجعله عيد خير وبركة على شعبنا وأمتنا.

واستعراض هنية التطورات السياسية التي تمر بها قضيتنا، وتم التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم وأي مساس بالحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والعودة.

ووفق الموقع، فقد "تم الاتفاق على الاستمرار في خطوات التقارب بين فتح وحماس، وتواصل القيادات من الحركتين للوصول إلى وحدة حقيقية بمشاركة الكل الوطني تفتح على التوافق على برنامج وطني مشترك وقيادة موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية حتى نواجه موحدين الاحتلال ومخططاته".

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