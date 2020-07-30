الأردن تسجّل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الأردن، مساء اليوم الخميس، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها اثنتان غير محليّتين.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، إن الإصابتين المحليتين هما لصاحب منشأة غذائيّة موقعها داخل أسواق السّلام في العاصمة عمّان، ولموزّع موادّ صحيّة تمّ فحصه أثناء تواجده في الأسواق؛ مشيرة إلى أنهما نقلا إلى منطقة العزل في البحر الميّت، إضافة لعزل موقعيّ سكنهما، وإغلاق الأسواق احترازيّاً لمدّة 48 ساعة لغايات التعقيم، وحجر جميع المخالطين، وفحص جميع العاملين في الأسواق.

وأضافت أن هناك حالة بين القادمين من الخارج ممن يقيمون في مواقع الحجر (من السعوديّة)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة يرتفع بذلك إلى 1191 حالة.