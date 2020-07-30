الرئيس الأمريكي يدعو لتأجيل الانتخابات خشية التزوير

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين أول المقبل، وذلك لأول مرة في تاريخ أمريكا.

وحذر في تغريدات قائلا: "أثبت التصويت عبر البريد أنه كارثة مأساوية، ووسيلة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي".

واستند ترامب بدعوته هذه إلى خشية وقوع تزوير بسبب مقترح التصويت عبر البريد كجزء من التدابير الوقائية من جائحة كورونا.

وتابع دفاعه عن مقترح تأجيل الانتخابات قائلا: "التصويت عبر البريد سيجعلها أكثر انتخابات غير دقيقة وخطورة في التاريخ؛ ما يسئ للولايات المتحدة، لذلك ليتم تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن".

ورغم رفض ترامب لمقترح التصويت عبر البريد خشية التزوير، إلا أنه لا يوجد أي دليل على تزوير الانتخابات على نطاق واسع من خلال التصويت عبر البريد، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.