بيت لحم: ضبط سولار وبنزين غير قانوني

ضبطت الضابطة الجمركية، بالتعاون مع الشرطة في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الخميس، نحو 4000 لتر سولار وبنزين غير قانوني.

وأوضحت الضابطة في بيان صحفي لها، أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومة مشتركة مع الشرطة مفادها وجود محطة وقود عشوائية تبيع السولار والبنزين المهرب في المحافظة، حيث تم التوجه للمكان وضبط الكمية المذكورة وإتلافها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وشدد الجهاز على عدم تداول الوقود المهرب لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.