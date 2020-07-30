أسعار المحروقات في فلسطين لشهر آب 2020

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الخميس، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر آب في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من 1/8/2020.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا؛ حيث استقر سعر اللتر الواحد عند 5.34 شيقل، كما استقر سعر لتر البنزين (98 أوكتان) عند 6.14 شيقل.

واستقر سعر لتر السولار عند 4.89 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث استقر سعره عند 4.89 شيقل أيضا.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث جاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ 12 شيقلا، واسطوانة 5 كلغم بـ 24 شيقلا، واسطوانة 12 كلغم بـ 57 شيقلا، واسطوانة 48 كلغم بـ 228 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.44 شيقل، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.29 شيقل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

ودعت الهيئة العامة للبترول جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز إلى الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتُحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرًا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.