"ناسا" تطلق مركبة فضائية بعنوان "المثابرة" لاستكشاف المريخ

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة جديدة إلى كوكب المريخ، اليوم الخميس، تحمل اسم "perseverance"، أي المثابرة، بهدف استكشاف الكوكب الأحمر.

وانطلقت المهمة الفضائية اليوم الخميس من قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية في فلوريدا في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي لفلوريدا.

ويحمل الصاروخ مركبة فضائية غير مأهولة كبيرة الحجم مزودة بست عجلات بهدف استكشاف الأتربة والحفر البركانية على المريخ.

وبحسب صحيفة "lesiteinfo" الفرنسية، يشرف على عمليات إطلاق المركبة وقبل العد التنازلي العالم المغربي كمال الودغيري، بالإضافة إلى فريق ضخم من علماء "ناسا".

وتتضمن مهمة "المثابرة" الفضائية، طائرة هليكوبتر بدون طيار، مع العديد من الأجهزة الأخرى التي ستستخدم في عمليات البحث والاستكشاف الفضائي، بالإضافة إلى روبوت بوزن 1043 كيلوغراما، جميعها تعمل على الطاقة الشمسية.

وتبحث المهمة عن الآثار القديمة لوجود الحضارات السابقة على المريخ، بالإضافة إلى البحث عن الإمكانيات التي من الممكن أن يوفرها الكوكب الأحمر للإنسان بهدف استيطانه مستقبلا.

وتستمر المهمة سبعة أشهر، وستهبط المركبة في فوهة "جيزيرو" البركانية (قطرها 50 كيلومترا) في المريخ، في 18 فبراير/ شباط 2021.