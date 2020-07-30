فشل سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

فشلت المبادرة التي تم طرحها اليوم الخميس، على أعضاء البرلمان التونسي في سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسحب الثقة.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان التونسي طارق الفتيتي بصفته رئيس جلسة التصويت عن عدد الاصوات التي صوتت على المبادرة وعدد الموافقين والرافضين والأصوات الملغاة.

وأوضح أن عدد الاصوات المصرح بها بلغ 133 صوتا، وافق على سحب الثقة 97 صوتا فيما رفض المبادرة 16 صوتا وعدد الأصوات الملغاة 18 وعدد الأوراق البيضاء اثنين وبذلك سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.

يذكر أنه وفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائبا).

وأعلنت 4 كتل نيابية، الأسبوع الماضي، رسميا عن إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان، بعد استيفائها عدد الإمضاءات المطلوبة وهي 73 توقيعا.