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السعودية: لا اصابات بفيروس كورونا بين الحجاج

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 14:41 - 30 يوليو 2020
الحجاج يواجهون فيروس كورونا بالدعاء إلى الله عز وجل الحجاج يواجهون فيروس كورونا بالدعاء إلى الله عز وجل
تقارير
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أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج في المشاعر المقدسة (وقفة عرفات) في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل انخفاض في عدد الحالات الحرجة وحالات الإصابة الجديدة والنشطة.

وتسجل السعودية بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، ارتفاعا في نسبة حالات التعافي من إجمالي الإصابات لتصل إلى قرابة 845

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 2945 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 228.569 حالة.

وسجلت المملكة اصابة نحو 1759 بفيروس كورونا، توزعت في 124 مدينة ومحافظة في المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 272.590 حالة، كما سجلت 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2816 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة داخل المملكة 41205 حالة؛ منها 2063 حالة حرجة تتلقى العناية الفائقة.

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