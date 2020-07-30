بث مباشر وقفة عرفة 1441 – 2020

يتصدر عمليات البحث على جوجل اليوم الخميس، بث مباشر لوقفة عرفة 1441 – 2020 في كافة دول العالم لا سيما العالم العربي.

وتشهد وقفة عرفة اليوم وضعا استثنائيًا بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) وقد اتخذت السلطات السعودية اجراءات وقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا بين الحجاج.

كما تشهد وقفة عرفة اليوم الخميس أجواء صيفية حارقة في ساعات الظهر والعصر وتنقلب الأجواء في ساعات المساء لتتساقط الأمطار فوق رؤوس الحجاج وفقًا لموقع الارصاد السعودي.

ويترقب المشتاقون إلى الديار المقدسة مشاهدة بث مباشر وقفة عرفة 1441 لمتابعة حجاج بيت الله الحرام وهم على جبل عرفة.

ونوفر لكم في هذه المقالة القصيرة بث مباشر لوقفة عرفة (عرفات) 2020 – 1441 من قناة السعودية الأولى، وقناة القرآن الكريم.

بث مباشر لوقفة عرفة 2020 - 1441

يشار إلى انَّ من ضمن مناسك الحج أن يخرج الحجاج من منى عقب صلاة الفجر حيث يتجهون إلى مشعر جبل عرفات، لتبدأ روحانيات ولحظات إيمانية عالية لكل المتواجدين في هذه البقعة الطاهرة، حيث تعمهم الملائكة بالطمأنينة والسكينة، والتي تكون محفوفة بالتلبية والتهليل والتكبير لله عز وجل.

فضل يوم وقفة عرفة 2020

في هذه الساعات القليلة يقرأ الحجاج آيات من الذكر الحكيم، مع الصلاة، مع دعاء يوم عرفة، يرفع الحجيج أيادي تطلب الرحمة والمغفرة من الذنوب والمعاصي التي ملأت قلوبنا، وقد وعد الله عز وجل لكل من قبل حجته بمسح ذنوبه وخطاياه.

حيث يعود الحاج كيوم ولدته أمه نقي طاهر من كل الآثام، وغير الحجاج حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم الجليل، حيث يكفر سيئات سنة ماضية وسنة قادمة.

يستمع الحجاج في هذا اليوم الجليل إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة قبل صلاة الظهر والعصر.

وأوضح مسئول بالمملكة أن خطبة يوم عرفة ستتم ترجمتها هذا العام لأول مرة إلى 6 لغات غير العربية هم الصينية، الفرنسية، الإنجليزية، الفارسية، الأوردو، الإندونيسية.

أبرز مناسك الحج

يقوم حجاج بيت الله الحرام في مشعر جبل الرحمة عرفات بصلاة الظهر والعصر قصرا، ويبدأ إمام الحرمين الشرفين بأداء خطبة يوم عرفة بث مباشر لجميع المتواجدين في هذه المساحة الطاهرة، ولكل المسلمين حول العالم.

يستمر الحجاج في التقرب من الله عز وجل حتى غروب الشمس، حينها يبدأ الحجاج من الاستعداد للذهاب من جبل عرفات إلى المزدلفة حيث يبيتون هناك حتى صلاة الفجر، ويقومون بصلاة المغرب والعشاء هناك ويجمعون الحصى.

من صلاة الفجر يبدأ الحجاج من التحرك من المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الأولى، وفور رمي الجمرات يبدأ الحجاج من ذبح الأضحية، ويحلقون الرؤوس، ويتحللون من ملابس الإحرام.