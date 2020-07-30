الاسير الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام منذ 4 ايام

يواصل الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس اضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله.

ويقبع الأسير الأخرس (49 عامًا) في سجن عوفر، وقد اعتقل يوم الاثنين الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة جبع وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تقوم باعتقاله.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال الإسرائيلي عقد جلسة محاكمة للأسير الأخرس اليوم الخميس في محكمة عوفر وتم تمديد توقيفه لمدة 6 أيام بذريعة التحقيق.

يذكر أن الأسير ماهر الأخرس محرر سابق، من مواليد عام 1971، وهو متزوج، وخاض معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي في اعتقاله الأخير، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات خلال اعتقالات سابقة.