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صحة غزة: ظهور حالات مصابة بكورونا من داخل القطاع وارد وتهديد دائم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:35 - 30 يوليو 2020
كورونا في قطاع غزة كورونا في قطاع غزة
تقارير
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أهابت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 30/7/2020، بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة في جميع تحركاتهم وفي كل المرافق و المؤسسات و خاصة أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان صحفي، أن غزة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا من داخل القطاع، مؤكدةً أن خطر ظهور حالات مصابة من داخل قطاع غزة هو أمر وارد وتهديد دائم رغم أخذ كافة التدابير وذلك لاعتبارات متعلقة بطبيعة الفيروس غير المستقرة و لاعتبارات القصور البشري و لاعتبارات خارجة عن حدود السيطرة .

وبينت، أن النتائج المترتبة على ظهور  أي حالة من داخل قطاع غزة وهو أمر وارد  ستكون  آثاره مدمرة ومآلاته وخيمة في حال عدم التزام المؤسسات و الافراد بإجراءات السلامة العامة و التباعد الجسدي والتصرف على أن قطاع غزة مكانا معصوما لن يصل إليه هذا الفيروس باعتبار خلو الفترة السابقة من تسجيل أي اصابات من داخل قطاع غزة  .

وتقدمت وزارة الصحة لعموم شعبنا الفلسطيني بخالص التهاني و التبريكات  بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن يكتب لشعب التضحيات فرجا قريبا .

 

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