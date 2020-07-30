أشخاص يُفضَّل ألا يتناولوا لحوم الأضاحي

نبهت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة آثار القبلي الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض التي تتأثر بتناول اللحوم إلى تجنب تناولها خلال عيد الأضحى.

وقالت الدكتورة القبلي في حديثها لمجلة طبية:"يُفضَّل أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل مرضى النقرس، الكبد، الكلى، القلب وتصلب الشرايين، ألا يتناولوا لحوم العيد".

وأضاف: "إذا كان الشخص يعاني من السمنة والسكري، فيُفضَّل الابتعاد عن اللحوم المشبعة بالدهون، لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية وصعوبة الهضم".

وأوضحت الدكتورة آثار القبلي أن جسم الانسان لديه احتياجات كثيرة لعناصر غذائية متنوعة ومتزنة ولا يجب التركيز على عنصر واحد فقط، لافتة إلى أنه يجب التنويع وتضمين العناصر الغذائية العالية بالفيتامينات والمعادن مثل الخضروات والفواكة الطازجة.

ونصحت الأهالي بضرورة الإكثار من شرب الماء لضمان عمل الأعضاء في تخليص الجسم من السموم، وأوصت بممارسة النشاط الحركي والبدني لتنشيط الدورة الدموية وزيادة كفاءة عمل القلب.