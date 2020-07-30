11 نصيحة تمنع تدهور الصحة جراء تناول لحوم الاضاحي

يُصادف غدًا الجمعة الموافق 31/7/2020 أول أيام عيد الأضحى المبارك ، إذ يبدأ الناس بعد صلاة العيد في ساعات الصباح الباكر، بذبح الأنعام، في حين، يعد تناول لحوم الاضاحي بطريقة غير صحية وبكثرة، مضّرة للصحة، لاسيما الجهاز الهضمي.

ولتجنب تدهور الأوضاع الصحية الناجمة عن أكل لحوم الأضاحي بطريقة غير متزنة، فقدمت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نصائح صحية عديدة، لتفادي الاضرار، التي يعاني منها الكثير في أيام عيد الأضحى المبارك.

ونصح مختص تغذية، تجنب الإكثار من تناول اللحوم في أيام العيد، خاصة مرضى الضغط الدم وارتفاع السكري.

وحول حفظ لحوم الاضاحي ، نصح بحفظها في ثلاجات باردة جدًا؛ حتى لا تتعرض لتلف والضرر، وبالتالي زيادة العُمر الافتراضي للحوم.

نصائح مهمة عند تناول لحوم الاضاحي :

1- عليك بالتقليل من اللحوم الدسمة واستبدالها بالمسلوقة وقليلة الدسم.

2- تنظيم الوجبات وتناول كميات معتدلة من اللحوم موزعة على عدة وجبات في اليوم.

3- التنويع في مصادر البروتين وعدم الاقتصار على اللحوم فقط في فترة العيد مثل البقوليات ومصادر لحوم مختلفة كالطيور والأسماك.

4- يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، وذلك لأن الماء يعطى الشعور الدائم بالشبع ويساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

5- من الضروري وجود طبق السلطة على سفرتك والذي يحتوي على كثير من الخضروات الخضراء والفاكهة التي تساعد في عملية حرق الدهون وتحميك من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بسبب كثرة تناول اللحوم.

6- الحرص على القيام بممارسة التمارين الرياضية البسيطة، وذلك حتى تحفز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بسبب تناول اللحوم.

7- حاول خفض تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد من درجة حموضة المعدة، وتسبب التخمة، وزيادة الوزن.

8- تفادي الإفراط في تناول الطعام وخاصة في وجبة العشاء، مع الحفاظ على عدم النوم بعدها مباشرة يفضل أن يكون العشاء ساعتين علي الأقل قبل النوم.

9- لمحبي شوي اللحوم، يجب أن نلتزم بالطرق الصحية في شواء اللحوم، فتعرض اللحم إلى اللهب أثناء فترة الشواء لفترة طويلة يزيد من الإصابة بالأمراض، لذا يفضل طاهيها قبل الشواء.

10- يجب الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

11- تجنب تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة بكثرة، مثل الكبد والكلى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول.