المصابون بكورونا في العالم تجاوزوا الـ 17 مليوناً

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، منذ بدء انتشار الوباء، وصل مع حلول الساعة 8:00 بتوقيت موسكو صباح الخميس إلى 17029155 شخصا.

وهذا يعني، أن المؤشر ازداد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمقدار 347124 حالة. في الساعة 8:00 من يوم الأربعاء، كانت الزيادة في عدد الإصابات 210460.

وبلغ عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، في العالم 667011 حالة، أي بزيادة - 7934 خلال اليوم الأخير، مقابل 5085 وفاة يوم الأربعاء. وتعافى ما يقرب من 10 مليون شخص من المرض.

ووفقا لمعطيات الجامعة، تم تسجيل أكثر من مليون شخص مصاب منذ بداية الوباء في ثلاث دول، الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

تم في الولايات المتحدة، حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم الخميس، اكتشاف ما مجموعه 4426982 إصابة (الزيادة خلال يوم أمس - 74985)، وتوفي 150713 شخصا (الزيادة خلال اليوم - 1475)، وتم علاج 1.4 مليون شخص من المرض.

في البرازيل، بلغ عدد المصابين 2552265 شخصا، توفي 90134 مريضا،

ولا تزال الهند في المركز الثالث من حيث عدد المرضى بكوفيد-19. حيث وصل عدد المرضى إلى 1583792، وبلغ عدد الوفيات 34981، وتم شفاء أكثر من مليون مصاب.