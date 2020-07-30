نصائح مهمة عند تناول لحوم الأضاحي

غدًا الجمعة الموافق 31/7/2020 وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، وفيه يذبح المسلمون أضاحي الأنعام التي سُنت من سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، ويتناول الأشخاص لحوم الأضاحي، وعن ذلك، قدم طبيب نصائح عدة، لتجنب الضرر الناجم عن تناول اللحوم بكثرة.

وينجم عن تناول لحوم الاضاحي بكثرة، أضرار كبيرة لدى الانسان لا سيما الجهاز الهضمي الذي يعاني كثيرا بسبب كثرة الطعام.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نقل تلك النصائح المفيدة، لتعديل العادات والتقاليد الخاطئة لدى الكثير من الناس حول تناول طعام الاضاحي ، ما يسبب لديهم مشاكل صحية.

كما ينصح البعض حفظ لحوم الأضاحي في ثلاجات باردة جدًا؛ حتى لا تتعرض لتلف والضرر.

نصائح مهمة عند تناول لحوم الاضاحي:

1- عليك بالتقليل من اللحوم الدسمة واستبدالها بالمسلوقة وقليلة الدسم.

2- تنظيم الوجبات وتناول كميات معتدلة من اللحوم موزعة على عدة وجبات في اليوم.

3- التنويع في مصادر البروتين وعدم الاقتصار على اللحوم فقط في فترة العيد مثل البقوليات ومصادر لحوم مختلفة كالطيور والأسماك.

4- يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، وذلك لأن الماء يعطى الشعور الدائم بالشبع ويساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

5- من الضروري وجود طبق السلطة على سفرتك والذي يحتوي على كثير من الخضروات الخضراء والفاكهة التي تساعد في عملية حرق الدهون وتحميك من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بسبب كثرة تناول اللحوم.

6- الحرص على القيام بممارسة التمارين الرياضية البسيطة، وذلك حتى تحفز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بسبب تناول اللحوم.

7- حاول خفض تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد من درجة حموضة المعدة، وتسبب التخمة، وزيادة الوزن.

8- تفادي الإفراط في تناول الطعام وخاصة في وجبة العشاء، مع الحفاظ على عدم النوم بعدها مباشرة يفضل أن يكون العشاء ساعتين علي الأقل قبل النوم.

9- لمحبي شوي اللحوم، يجب أن نلتزم بالطرق الصحية في شواء اللحوم، فتعرض اللحم إلى اللهب أثناء فترة الشواء لفترة طويلة يزيد من الإصابة بالأمراض، لذا يفضل طاهيها قبل الشواء.

10- يجب الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

11- تجنب تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة بكثرة، مثل الكبد والكلى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول.