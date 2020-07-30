حماس تدعو لشد الرحال والنفير نحول المسجد الأقصى في يوم عرفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس 30/7/2020، لشد الرحال والنفير العام نحو المسجد الأقصى في يوم عرفة.

وحثت الحركة في بيان صحفي، الشبان والشيوخ والنساء والأطفال، لتعمير ساحات الأقصى، وجعله يوم عبادة وصيام ورباط، والبقاء على هذا العهد طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

وحيت الحركة، صمود أهلنا المقدسيين الذين يواجهون آلة التهجير والقمع اليومي من قبل الاحتلال، والتحية موصولة إلى أهلنا في الضفة والداخل المحتل على برهم ووفائهم لمسجدهم ومقدساتهم وبقائهم على عهدهم مع الأقصى وشد الرحال والرباط فيه.

وحذرت الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في مخططاته المشؤومة لتدنيس الأقصى وتهويده والسطو على أجزاء منه ليدعيها جزءا من هيكله المزعوم، فباب الرحمة والمصلى المرواني ومصلى عمر ومسجد البراق وحائط البراق كلها أجزاء أصيلة من مسجدنا الحبيب.

كما دعت، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم، وعدم ترك المسجد الأقصى والقدس، وكذلك المقدسيين يواجهون وحدهم إعصار التهويد الذي يزحف يوميا نحو القدس.