بريطانيا تقلق مرة أخرى من إعادة تفشي فيروس كورونا

أعربت بريطانيا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء حدوث موجة تفشِ ثانية لعدوى فيروس كورونا المستجد في دول أوروبا.

وعقب ذلك، أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن السلطات البريطانية لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي، إذا اقضت الضرورة لتبقي البلاد آمنة.

واعتقد هانكوك في مقابلة صحفية: "أنه بمقدور الحكومة ان ترصد موجة ثانية تبدأ في أنحاء أوروبا، مشدّدًا بضرورة العمل بكل ما هو متاح لمنع من الوصول إلينا والتعامل معها.

وأشار إلى أن هناك دولاً أوروبية تتزايد فيها أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة البريطانية من جديد الحجر الصحي مدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا، فيما وقعت الحكومة على اتفاقية مع شركتي الأدوية "سانوفي" و"غلاكسو سميث كلاين"، للحصول على أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا، بوفاة بما يزيد عن 663 ألف شخص، وأكثر من 16 مليون حول العالم.