الكويت تحظر دخول القادمين إليها من 7 دول

سمحت دولة الكويت، اليوم الخميس، بسفر المواطنين والمقيمين من وإلى البلاد بعد إغلاق الرحلات الجوية لأشهر عدة ، في حين، حظرت دخول القادمين من 7 دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد.

وحدد حساب التواصل الحكومي للكويت على تويتر، الدول السبعة المحظورة: (بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران، نيبال).

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، سابقًا، أن شركات الطيران العاملة سوف تبدأ تشغيلها في مطار الكويت الدولي، بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل ، وفق موقع "القبس الكويتي".

السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:

• بنعلاديش

• الفلبين

• الهند

• سريلانكا

• جمهورية باكستان الإسلامية

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwait pic.twitter.com/hDZMCiFdxS — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020

وشدّدت إدارة الطيران المدني، على جميع المسافرين ضرورة التزام الإجراءات والإرشادات الصحية المتبعة في مواجهة وباء كورونا، لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه.

وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية خطة على ثلاث مراحل، لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي.

وفي منتصف مارس الماضي، علقت الحكومة الكويتية رحلاتها الجوية، بسبب انتشار فيروس كورونا.