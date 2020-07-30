شاهد: تركيب كسوة "الكعبة" الجديدة تحت زخّات المطر

استبدلت، الكعبة المشرفة في الحرم المكي بكسوة أخرى جديدة، بإشراف من رئاسة شؤون الحرمين، تحت زخّات المطر.

ونشر التلفزيون السعودي مشاهد من فك الكسوة القديمة، وتركيب الجديدة من قبل المركز المختص بذلك، وهو "مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة" في مكة المكرمة.

وتتوشح الكسوة من الخارج بنقوش منسوجة كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان)، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة 16 قطعة، بالإضافة إلى ست قطع و12 قنديلا أسفل الحزام، وأربع صمديات (قل هو الله أحد، الله الصمد) وضعت في أركان الكعبة، وخمسة قناديل (الله أكبر) أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وتستهلك الكسوة نحو 670 كلغ من الحرير الخام الذي صُبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 من أسلاك الفضة.

وتستبدل كسوة الكعبة مرة كل عام مع بدء موسم الحج.