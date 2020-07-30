عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات الاقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فيما اعتدت الأخيرة على الشبان المتواجدين في الأقصى.

وأوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال اعتدت على الشبان في المسجد، واعتقلت عددًا منهم، من بينهم، حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، بالتزامن مع اقتحام نحو مائتي مستوطن لباحاته.



وأثناء عملية الاقتحام، وبيّن عيان، أن المستوطنين قاموا بأعمال استفزازية للمقدسيين، ما دفع الشبان يتصّدون لهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تشجع المستوطنين على اقتحامات الأقصى والقدس، في محاولة للاستيلاء على المدينة كاملاً ومعالمها الإسلامية، وطرد ساكنيها.