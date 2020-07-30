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طقس فلسطين اليوم الخميس 30/7/2020 أجواء حارة

  • فلسطين اليوم - فلسطين
  • 08:06 - 30 يوليو 2020
طقس فلسطين اليوم الخميس 30/7/2020 أجواء حارة طقس فلسطين اليوم الخميس 30/7/2020 أجواء حارة
تقارير
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أكد موقع طقس فلسطين، اليوم الخميس الموافق 30/7/2020، أن الموجة الحارة ستستمر بالتأثير على البلاد لليوم الخامس على التوالي، وتكون الأجواء حارة جداً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق.

واوضح أن درجة الحرارة تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4-6 درجات بشكل عام، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً باستثناء قمم الجبال، مع درجات حرارة تتجاوز منتصف العشرينات.

أما غدًا الجمعة، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتنكسر حدة الموجة الحارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وفي ساعات الليل من يوم غد، ستسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال مع ظهور للسحب ، في حين تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي ، وتكون الرياح غربية معتدلة، وفق الموقع.

وفي يوم السبت، أوضح طقس فلسطين، أنه لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة بوجه عام في معظم المناطق.

وبيّن أنه في ساعات الليل تسود أجواء معتدلة نسبياً في الجبال مع ظهور للسحب ، في حين تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في بقية المناطق المنخفضة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في السواحل والسهل الساحلي ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

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