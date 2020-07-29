11 نصيحة ذهبية لتناول اللحوم بعيد الاضحى

بعد ساعات قليلة على بدء عيد الأضحى 2020 يتجه الكثير لذبح الاضحية وتوزيع اللحم فيما ينتظر الكثيرون على أحر من الجمر ورقة لحم طازجة من الاقارب والاحباب المضحين في هذا العيد المبارك.

ويبدأ المسلم بتناول لحوم الاضحية بشكل كبير جدًا لا سيما وأن العادات والتقاليد تلزم المسلمين لتناول لحوم الأضحية قبل بدء الزيارات العائلية.

وتتسبب الكثير من العادات والتقاليد الخاطئة بأضرار كبيرة لدى الانسان لا سيما الجهاز الهضمي الذي يعاني كثيرا بسبب كثرة الطعام.

لذلك فإن هناك 11 نصية ذهبية لتناول اللحوم في عيد الاضحى وهي على النحو التالي:

لتناول اللحوم بعيد الاضحى

1- عليك بالتقليل من اللحوم الدسمة واستبدالها بالمسلوقة وقليلة الدسم.

2- تنظيم الوجبات وتناول كميات معتدلة من اللحوم موزعة على عدة وجبات في اليوم.

3- التنويع في مصادر البروتين وعدم الاقتصار على اللحوم فقط في فترة العيد مثل البقوليات ومصادر لحوم مختلفة كالطيور والأسماك.

4- يجب تناول الكثير من الماء على مدار اليوم، وذلك لأن الماء يعطى الشعور الدائم بالشبع ويساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

5- من الضروري وجود طبق السلطة على سفرتك والذي يحتوي على كثير من الخضروات الخضراء والفاكهة التي تساعد في عملية حرق الدهون وتحميك من الشعور بالانتفاخ أو التخمة بسبب كثرة تناول اللحوم.

6- الحرص على القيام بممارسة التمارين الرياضية البسيطة، وذلك حتى تحفز الجسم على التخلص من الدهون الزائدة بسبب تناول اللحوم.

7- حاول خفض تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد من درجة حموضة المعدة، وتسبب التخمة، وزيادة الوزن.

8- تفادي الإفراط في تناول الطعام وخاصة في وجبة العشاء، مع الحفاظ على عدم النوم بعدها مباشرة يفضل أن يكون العشاء ساعتين علي الأقل قبل النوم.

9- لمحبي شوي اللحوم، يجب أن نلتزم بالطرق الصحية في شواء اللحوم، فتعرض اللحم إلى اللهب أثناء فترة الشواء لفترة طويلة يزيد من الإصابة بالأمراض، لذا يفضل طاهيها قبل الشواء.

10- يجب الابتعاد عن الأطعمة المملحة والمخللات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

11- تجنب تناول الأجزاء الداخلية للذبيحة بكثرة، مثل الكبد والكلى، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول.