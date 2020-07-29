دعاء يوم عرفة ١٤٤١ مكتوب أدعية مستجابة

ساعات قليلة وتبدأ مناسك يوم عرفات في التاسع من ذي الحجة 1441 وهو الركن الأساسي من الحج حيث قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة).

ومن أفضل الاعمال في يوم عرفة هو الصيام والدعاء إلى الله عز وجل لذلك فإننا في موقع فلسطين اليوم سننشر لكم دعاء يوم عرفة 1441 – 2020 لما له من فائدة عظيمة للمسلمين.

ويصوم المسلمون يوم عرفة ويتضرعون لله سبحانه وتعالى بالدعاء طلبًا لمغفرة ذنوبهم.

وبعد الانتهاء من يوم عرفة يذهب الحجاج إلى بيت الله الحرام للطواف حول الكعبة ولمس الحجر الأسود والذي يقال أنه من الجنة.

ويقوم الحجاج في يوم عرفة من التوجه إلي مزدلفة والذهاب إلي جبل عرفات ببعض الحصى لرجم الشيطان، وهو من أعظم الأيام في خلال السنة حيث أن صيام يوم عرفة يكفر سنوات من الذنوب .

دعاء يوم عرفة 1441

اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فأعفوا عنا، اللهم أفتح لي أبواب الرزق اللهم أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يسر لنا الخير ما أحييتنا يا رب العالمين، اللهم أهدنا بهدايتك وارزقنا طاعتك، اللهم أدخلنا جنتك، اللهم يسر لنا أمورنا وأصرف عنا شر ما قدرت لنا، اللهم سترك وعفوك.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ).

(اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، فَاغْفِرْ لي مِن عِندِكَ مَغْفِرَةً إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ).

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي)

هلال عرفات

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت وبعد تقصي الهلال ومتابعته ورؤيته بشكل واضح أن يوم الخميس ثلاثون من يوليو الحالي 9 من ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات، ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.