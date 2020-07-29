ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
جامعة الإسراء

سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:58 - 29 يوليو 2020
حركتي فتح وحماس حركتي فتح وحماس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل عن سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية في قطاع غزة بين فتح وحماس والذي كان من المفترض أن يتم قبل عيد الاضحى المبارك.

وأوضح البردويل خلال تصريحات عبر فضائية الأقصى، أن سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية هو خلافات في الشكيلات والتفاصيل.

 

 مهرجان الوحدة الوطنية في غزة

وقال: "إن حماس دائما تبادر لترميم العلاقات الفلسطينية مع فتح، ووقفت بكل قوة ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة بهدف إحباطه، وتكذيب أقاويل عدم مبالاتها وأنها غير معنية بهذا القرار"

وأضاف: "من مؤشرات الوحدة الوطنية الفلسطينية، غرفة العمليات المشتركة، وساحة مسيرات العودة ضد مشروع الضم وصفقة القرن والحصار، وكانت لها آثارها الملموسة على أرض الواقع"، لافتًا إلى أن حماس قدمت مرونة عالية من أجل المصالحة".

وأشار إلى أنه ليس مطلوبا تطابق وجهتي نظر حماس وفتح ولكن المهم توسيع مساحة القواسم المشتركة

الأكثر مشاهدة

متعلقات