سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية في غزة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل عن سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية في قطاع غزة بين فتح وحماس والذي كان من المفترض أن يتم قبل عيد الاضحى المبارك.

وأوضح البردويل خلال تصريحات عبر فضائية الأقصى، أن سبب تأجيل مهرجان الوحدة الوطنية هو خلافات في الشكيلات والتفاصيل.

مهرجان الوحدة الوطنية في غزة

وقال: "إن حماس دائما تبادر لترميم العلاقات الفلسطينية مع فتح، ووقفت بكل قوة ضد قرار الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة بهدف إحباطه، وتكذيب أقاويل عدم مبالاتها وأنها غير معنية بهذا القرار"

وأضاف: "من مؤشرات الوحدة الوطنية الفلسطينية، غرفة العمليات المشتركة، وساحة مسيرات العودة ضد مشروع الضم وصفقة القرن والحصار، وكانت لها آثارها الملموسة على أرض الواقع"، لافتًا إلى أن حماس قدمت مرونة عالية من أجل المصالحة".

وأشار إلى أنه ليس مطلوبا تطابق وجهتي نظر حماس وفتح ولكن المهم توسيع مساحة القواسم المشتركة