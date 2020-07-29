نتنياهو وغانتس يتفقان على انشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الحساسة

اتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس مساء اليوم الأربعاء على انشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الأمنية الحساسة في كيان الاحتلال موازيًا لمجلس الكابينيت المصغر.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن اتفاق نتنياهو وغانتس يحتاج إلى موافقة من الوزراء في الكابينيت ومن المتوقع أن يجتمع الكابينيت يوم الثلاثاء المقبل لطرح المطبخ الامني للموافقة عليه.

ويم يتفق نتنياهو وغانتس على أعضاء "المطبخ الأمني المصغر" على الأقل في الكتلة اليمينية المتشددة.

‏فيما يتعلق بحزب أزرق أبيض، فإن الشخصيات التي من المتوقع أن تشارك في المطبخ الأمني المصغر وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال هي "غانتس - أشكنازي - نيسينكورن - وفركاش هاكوهين.

لكن في الليكود، الوضع أكثر تعقيدًا: القائمة الاختيارية تشمل الوزراء "كاتس، جالانت ، اوحنانا ، إلكين وإيلي كوهين - بالإضافة إلى الوزير أرييه درعي، جزء من الكتلة، ونتنياهو يريد أن يكون جزء في المطبخ".

وأشارت مواقع الاحتلال إلى أن نتنياهو وغانتس قد يختلفا على عدد أعضاء "المطبخ الأمني المصغر"، ليس لثمانية أعضاء انما إلى عشرة وزراء نموذج "المراقبين".

وأشارت المصادر لوسائل اعلام الاحتلال إلى أن التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد بين غانتس ونتنياهو لكن المهم أنهما اتفقا على تشكيل المطبخ المصغر.

يذكر أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الكابينيت يضم حاليًا 21 وزيرًا.