وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغل في 4 تخصصات طبية

تعلن وزارة الصحة وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام في فلسطين عن حاجتها لشغل الوظائف متعددة على بند العقود وفق شروط ومؤهلات محددة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف مطلوبة في التخصصات التالية: (طبيب عام، فني تخدير وانعاش، فني مختبر، فني بيوتكنولوجي)، موضحة أن الوظائف تشمل المناطق الجغرافية (شمال، وسط، جنوب) فلسطين المحتلة.

الشروط المطلوبة للالتحاق بوظيفة في وزارة الصحة الفلسينية

الشروط المطلوبة لوظيفة طبيب عام، منطقة الشمال وتشمل: (نابلس/جنين/طولكرم/طوباس/قلقيلية)

بكالوريوس كحد ادنى طب وجراحة عامة

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الاطباء الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة في اللغة الانجليزية

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على حل المشكلات وادارة الازمات

الشروط المطلوبة لوظيفة طبيب عام منطقة الوسط وتشمل:(رام الله والبيرة/ سلفيت/ القدس/اريحا)

بكالوريوس كحد ادنى طب وجراحة عامة

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الاطباء الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة في اللغة الانجليزية

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على حل المشكلات وادارة الازمات

الشروط المطلوبة لوظيفة طبيب عام، في منطقة الجنوب وتشمل:(الخليل/بيت لحم)

بكالوريوس كحد ادنى طب وجراحة عامة

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الاطباء الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة في اللغة الانجليزية

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على حل المشكلات وادارة الازمات

الشروط المطلوبة لوظيفة فني تخدير وانعاش(بكالوريوس) منطقة الشمال وتشمل (نابلس/جنين/طولكرم/طوباس/قلقيلية)

بكالوريوس كحد ادنى تخصص تخدير وانعاش

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة فنيي التخدير والانعاش الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب(برامج المايكروسوفت اوفس)

مهارات الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني تخدير وانعاش(بكالوريوس)/ منطقة الوسط وتشمل (رام الله والبيرة/ سلفيت/ القدس/اريحا)

بكالوريوس كحد ادنى تخصص تخدير وانعاش

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة فنيي التخدير والانعاش الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب(برامج المايكروسوفت اوفس)

مهارات الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني تخدير وانعاش (بكالوريوس)، منطقة الجنوب وتشمل (الخليل/بيت لحم):

بكالوريوس كحد ادنى تخصص تخدير وانعاش

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة فنيي التخدير والانعاش الفلسطينية

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب(برامج المايكروسوفت اوفس)

مهارات الاتصال والتواصل

القدرة على العمل ضمن فريق

القدرة على تحمل ضغط العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر منطقة الشمال وتشمل (نابلس/جنين/طولكرم/طوباس/قلقيلية)

بكالوريوس كحد ادنى العلوم الطبية المخبرية

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الطب المخبري الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر منطقة الوسط وتشمل (رام الله والبيرة/ سلفيت/ القدس/اريحا)

بكالوريوس كحد ادنى العلوم الطبية المخبرية

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الطب المخبري الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر منطقة الجنوب وتشمل (الخليل/بيت لحم)

بكالوريوس كحد ادنى العلوم الطبية المخبرية

ان ت/يكون حاصلا على مزاولة المهنة الفلسطينية

ان ت/يكون حاصلا على عضوية نقابة الطب المخبري الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين التي تحكم عمل الوظيفة

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر/ (بيوتكنولوجي وهندسة جينات/جينات بشرية/الوراثة الجزيئية) منطقة الشمال وتشمل (نابلس/جنين/طولكرم/طوباس/قلقيلية)

بكالوريوس كحد ادنى تخصص بيتكنولوجي وهندسة جينات او جينات بشرية او الوراثة الجزئية

شهادة مزاولة المهنة الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول بها في الدائرة الحكومية

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر/ (بيوتكنولوجي وهندسة جينات/جينات بشرية/الوراثة الجزيئية)، منطقة الوسط وتشمل (رام الله والبيرة/ سلفيت/ القدس/اريحا)

بكالوريوس كحد ادنى تخصص بيتكنولوجي وهندسة جينات او جينات بشرية او الوراثة الجزئية

شهادة مزاولة المهنة الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول بها في الدائرة الحكومية

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

الشروط المطلوبة لوظيفة فني مختبر/(بيوتكنولوجي وهندسة جينات/جينات بشرية/الوراثة الجزيئية)، منطقة الجنوب وتشمل (الخليل/بيت لحم)

بكالوريوس كحد ادنى تخصص بيتكنولوجي وهندسة جينات او جينات بشرية او الوراثة الجزئية

شهادة مزاولة المهنة الفلسطينية

معرفة بالانظمة والقوانين المعمول بها في الدائرة الحكومية

معرفة جيدة باللغة الانجليزية

مهارة في استخدام برامج الحاسوب

مهارة الاتصال والتواصل

القدرة على تحمل ضغط العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

يفضل من لديه خبرة في مجال العمل

طريقة التقديم لوظيفة في وزارة الصحة في فلسطين:

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps) حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة الالكترونية او من خلال استخدام تطبيق الهاتف المحمول " وظيفتي"

الاوراق المطلوبة للمتقدمين للوظيفة:

صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة

صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر

صورة عن عضوية النقابة الفلسطينية ومزاولة المهنة للوظائف التي تتطلب ذلك

صورة عن شهادة الميلاد

السيرة الذاتية CV

صورة عن الخبرات

صورة عن الدورات

صورة شخصية

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27/07/2020 ولغاية يوم الاثنين الموافق 3/08/2020.

يتم تقديم الطلب كلاً حسب منطقته الجغرافية (شمال/وسط/جنوب)علماً بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.