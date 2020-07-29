فيديو "إسرائيل" تنشر تفاصيل وكواليس اغتيال قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا

نشرت القناة 11 الإسرائيلية اليوم الأربعاء فيديو يوثق بالتفاصيل عملية اغتيال قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا فجر الثاني عشر من نوفمبر 2019.

وبدأ مراسل القناة الإسرائيلية حديثه بأن صاروخ واحد أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي قطع الهدوء في غزة في اشارة إلى بدء معركة عسكرية مع المقاومة.

وأضاف: أطلق الصاروخ نحو نافذة شقة في مبنى مكون من ثلاث طوابق أصاب الصاروخ الهدف الذي كان نائمًا في سريره راسمًا بذلك نهاية حقبة زمنية معينة".

شاهد الفيديو كاملًا: