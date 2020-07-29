قصة القنبلة الكهرومغناطيسية التي صنعتها كوريا الشمالية؟

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صورة تُظهر قنبلة كبيرة جدًا حيث قال ناشريها بأنها تعود لقنبلة كهرومغناطيسي صنعتها كوريا الشمالية.

ووفقًا لوسائل اعلام عالمية فإن الصورة المتداولة والتي أثارت جدلًا كبيرًا ومخاوف عديدة، ليست لقنبلة كروية وإنما صاروخ "سارمات" الروسي العابر للقارات.

أما التعليق المرافق للصورة، فيشير إلى أنها لوكالة "أسوشييتد برس" وهي ملتقطة من فيديو في الأول من آذار/مارس 2018، في موقع لم يكشف عنه "لصاروخ سارمات العابر للقارات الذي لا يمكن اعتراضه بحسب موسكو".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف في الأول من آذار/مارس 2018 عن أسلحة روسية جديدة من بينها صاروخ بالستي عابر للقارات يدعى "سارمات" زنته 200 طن ويمكن تجهيزه برؤوس نووية.