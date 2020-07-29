الاحتلال يسلم اخطارات بهدم قرية فراسين غرب جنين

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إخطارات بهدم قرية فراسين في منطقة يعبد غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية وسلمت نحو 36 اخطارًا بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية مشترطة تنفيذ الاخطارات خلال ايام قليلة.

رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة قال: "إن عدد سكان القرية نحو 200 نسمة وتقع بين بلدتي يعبد غرب جنين، وقفين بمحافظة طولكرم".

يُشار إلى أن القرية تم اعتمادها كقرية بقرار من مجلس الوزراء قبل عدة أشهر.

وأضاف عمارنة: إن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في قرية فراسين تهدف إلى تهجير السكان من المنطقة، والاستيلاء عليها لصالح المستوطنات، مشيرا إلى أن بئر المياه في القرية عمرها ما يزيد عن 200 سنة، وتحتوي على مباني قديمة منذ مئات السنين.

وطالب عمارنة المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على إبطال قرارات الهدم والتهجير الجائرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق القرية بهدف قتل الحياة فيها وإفراغها من سكانها.