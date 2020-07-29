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جامعة الإسراء

أسماء المقبولين لوظيفة معلم في الأونروا 2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:02 - 29 يوليو 2020
وظيفة معلم في الأونروا وظيفة معلم في الأونروا
تقارير
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نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة أسماء المقبولين لوظيفة معلم في الأونروا 2020 - 2021 بعد تقديمهم امتحان الوظيفة قبل عدة أسابيع.

وجاء ت الأسماء لثماني تخصصات وهي على النحو التالي:

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الدينية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – اللغة العربية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – العلوم (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الرياضية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – الرياضيات (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – الانجليزي (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – المرحلة الدنيا (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الفنية (اضغط هنا)

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