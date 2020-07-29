نشرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة أسماء المقبولين لوظيفة معلم في الأونروا 2020 - 2021 بعد تقديمهم امتحان الوظيفة قبل عدة أسابيع.

وجاء ت الأسماء لثماني تخصصات وهي على النحو التالي:

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الدينية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – اللغة العربية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – العلوم (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الرياضية (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – الرياضيات (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – الانجليزي (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – المرحلة الدنيا (اضغط هنا)

أسماء المرشحين لمقابلة وظيفة معلم تخصص – التربية الفنية (اضغط هنا)