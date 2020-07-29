ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر
جامعة الإسراء

لأول مرة ايران تكشف عن سلاح مدمر وهذه مميزاته

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 19:41 - 29 يوليو 2020
صاروخ بالستي ايراني صاروخ بالستي ايراني
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشفت الجمهورية الإسلامية إيران اليوم الأربعاء لأول مرة عن سلاح مدمر خلال مناورة عسكرية للحرس الثوري الايراني.

وأطلقت ايران اسم "الرسول الأعظم" على المناورة العسكرية في نسختها الرابعة عشرة وفقًا لوكالة فارس الايرانية.

ونشرت الوكالة الإيرانية صور وفيديوهات كشفت عن صاروخ باليستي مميز ومدمر وخطير، حيث أوضحت الوكالة بان الصاروخ الجديد ضمن صواريخ "فاتح" التي تعمل بالوقود الجامد، ويطلق من داخل كبسولة.

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يظهر فيها استخدام إيران منصات إطلاق صواريخ باليستية بتلك الطريقة المميزة.

ويمكن لهذا الصاروخ، وفقا لـ"فارس"، إصابة أهدافه بدقة بالغة، وبالأخص الأهداف الأرضية ومنظومات الرادارات والصواريخ وبطاريات صواريخ باتريوت.

صاروخ بالستي ايراني
صاروخ بالستي ايراني 1
2صاروخ بالستي ايراني
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات