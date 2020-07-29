لأول مرة ايران تكشف عن سلاح مدمر وهذه مميزاته

كشفت الجمهورية الإسلامية إيران اليوم الأربعاء لأول مرة عن سلاح مدمر خلال مناورة عسكرية للحرس الثوري الايراني.

وأطلقت ايران اسم "الرسول الأعظم" على المناورة العسكرية في نسختها الرابعة عشرة وفقًا لوكالة فارس الايرانية.

ونشرت الوكالة الإيرانية صور وفيديوهات كشفت عن صاروخ باليستي مميز ومدمر وخطير، حيث أوضحت الوكالة بان الصاروخ الجديد ضمن صواريخ "فاتح" التي تعمل بالوقود الجامد، ويطلق من داخل كبسولة.

وتعد تلك هي المرة الأولى، التي يظهر فيها استخدام إيران منصات إطلاق صواريخ باليستية بتلك الطريقة المميزة.

ويمكن لهذا الصاروخ، وفقا لـ"فارس"، إصابة أهدافه بدقة بالغة، وبالأخص الأهداف الأرضية ومنظومات الرادارات والصواريخ وبطاريات صواريخ باتريوت.







