يبحث الكثير من الناس عن أفضل وقت لذبح الأضحية في عيد الاضحى المبارك 1441 – 2020 وعن فضل الذبح وشروط الأضحية.

وفي هذه المقالة سننشر لكم وقت الذبح وشروط الأضحية ليصيب المسلم السنة النبوية الشريفة.

والأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم"

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا" رواه الترمذي وابن ماجه.

أفضل وقت لذبح الأضحية في عيد الاضحى 1441

أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء:

يوم العيد وهو يوم عيد النحر وهو العاشر من ذي الحجة

اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر ثم اليوم الثالث عشر.

وقال بعض أهل العلم: إنها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده

والصواب أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر، وهي أيام رجم الجمرة، وهي أيام ذكر لله -عز وجل- وأكل وشرب.

فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدأوا بالذبح، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه صلى ثم ذبح

شروط الاضحية

شروط أضحية عيد الأضحى أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

أن تكون خالية من العيوب التالية:

العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد

أن تكون الاضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

آداب ذبح الأضحية استقبال القبلة بالأضحية حين ذبحها بآلة حادّة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة.

أن يكون الذبح في الإبل نحرًا بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فإن صعب على المضحي ذلك ذبحها وهي باركة، أمّا غير الإبل فيتمّ ذبها وهي على جانبها الأيسر فإن صعب ذلك وكان الذبح أيسر ذبحها على جنبها الأيمن ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.

أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء أن لا ترى الأضحية السكينة إلّا عند الذبح.

أن يسمي ثم يكبر الله ويسأل الله قبولها

المستحب من الأضاحي : الإبل، ثم البقر ثمّ الضأن ثمّ المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة الأفضل من ناحية الصف الأسمن والأكثر لحمًا والأكمل خلقة أي الأحسن منظرًا