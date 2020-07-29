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التعليم العالي يعلن عن منح دراسية جديدة في مصر والاردن

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:38 - 29 يوليو 2020
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية جديدة في مصر والاردن التعليم العالي تعلن عن منح دراسية جديدة في مصر والاردن
تقارير
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أعلنت وزارة التعليم العالي برام الله، اليوم الأربعاء، توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف التخصصات.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أنها ستخصص عدد من المنح الدراسية للطلبة المقدسيين (سكان القدس).

وشدّدت على الطلبة المعنيين بضرورة تقديم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول حسب التاريخ النهائي المحدد لتقديم الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة.

وأشارت إلى إرفاق تقديم الطلبات مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس.

بخصوص طلبة غزة، أوضحت ان تقدم الطلبات يكون في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة – تل الهوا.

تفاصيل أكثر حول المنح الدراسية في مصر، (اضغط هنا ).

تفاصيل أكثر حول المنح الدراسية في الأردن، (اضغط هنا ).
 

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