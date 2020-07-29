الأوقاف وقطر الخيرية توضحان اتفاقية مشروع الأضاحي هذا العام

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنها وقعت مع جمعية قطر الخيرية اتفاقية لتنفيذ مشروع الاضاحي لهذا العام 2020.

وتشمل الاتفاقية توزيع لحوم الاضاحي على قوائم المستفيدين لدى الجمعية وصندوق الزكاة الفلسطيني ولجانه من الأيتام والفقراء.

وشدّد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الأوقاف أحمد عباس، على اهمية دور المساعدات القطرية في تعزيز وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأشار عباس، إلى أنّ صندوق الزكاة التابع للوزارة استطاع انجاز العديد من أهدافه، ويطمح للرقي بخدماته وتقديم كل الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدة أبناء شعبنا للتغلب على ظروف الحياة الصعبة .

بدوره، بيّن ممثل عن جمعية قطر الخيرية، حذيفة جلامنة، أهمية المساعدات القطرية الاغاثية والمشاريع، في محاربة الفقر ودعم الأسرة، والمرأة والطفل في فلسطين .

وأكد وزارة الأوقاف وجمعية قطر، على ضرورة استمرار التعاون المشترك وعلى مواصلة الجهود في دعم صمود الشعب الفلسطيني.