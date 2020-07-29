تفاصيل دعوة عقد اجتماع طارئ "للكابينت" الإسرائيلي  

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرر عقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء ذلك في إطار التوتر المستمر في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة، مع حزب الله، حيثُ أكد الأخير أن الرد على استشهاد أحد كوادره في سوريا بغارة إسرائيلية الأسبوع الماضي، آتيًا لا محال.

وأكدت القناة 7 العبرية، أنّ التوتر المستمر عند الشمالية مع لبنان، جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستدعى أعضاء "الكابينت" إلى اجتماع لمناقشة التطورات الأمنية في الشمال والتهديدات.

ولفت القناة العبرية، إلى ان أعضاء "الكابينت" لم يجتمعوا لمناقشة التحديات الأمنية، منذُ تشكيل الحكومة الحالية.

وأشارت إلى ان نتنياهو يفضل اتخاذ القرارات بنطاق محدود مع وزير الحرب بيني غانتس.

في المقابل، أكدت مصادر في "جهاز الأمن" الإسرائيلي، اليوم، أن التوتر الميداني في مناطق شمال فلسطين المحتلة، ما زال في أوجه.

توقعت المصادر في الاستخبارات الإسرائيلية، ان يهاجم مقاتلو حزب الله مرة أخرى الحدود المحتلة، وذلك ردًا على استشهاد أحد كوادرها في سوريا بغارة نسبت إلى (إسرائيل)، الأسبوع الماضي.

كما توقعت أن يستهدف الحزب في هجومه، الجنود العسكريين، وفق موقع عكا المختص في الشأن الاسرائيلي.

ويوم الاثنين، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق قريبة من جبل الروس في مزارع شبعا جنوبي لبنان، بزعم محاولة تسلل لعناصر من حزب الله الأراضي المحتلة، وهو ما نفاه الحزب جملةً وتفصيلاً.

واكد بيان حزب الله ، ان الرد على اغتيال أحد كوادرها في دمشق، آتي حتمًا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أمس، أنّ جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى والاستنفار العام، عند الحدود مع لبنان.

وأعلن ان جيش الاحتلال نشر منظومات عسكرية متطورة عند الحدود الشمالية، لمراقبة أي تحركات للحزب.

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، "لبنان وحزب الله سيكونا مسؤولين عن أي هجوم يخرج من لبنان ضدنا".

وشدد نتنياهو في تصريحات صحفية أن "اسرائيل" لن تسمح لإيران ان تتواجد على حدودنا مع سوريا.

وأشار إلى أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو.