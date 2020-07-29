5 فضائل لصيام يوم عرفة تعرف عليها

فضل صيام يوم عرفة، ويعتبر يوم عرفة من أشهر أيام السنة بين المسلمين، لما له من أجر وثواب عظيم على الصائمين، وفيه تزداد الحسنات وتكفر السيئات، لذا يحرص معظم المسلمين على عدم تفويت فرصة صيامه الذي فيه يكفر الذنوب.

وذكرت نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن فضل صيام يوم عرفة ، وفي هذه المقالة سنتوسع أكثر في معرفة فضل الصيام في موسم الخيرات والطاعات في أشهر الحرم.

صوم يوم عرفة:

صيام يوم عرفة، ويوم عرفة وهو أحد أيام العشر من ذي الحجة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، وهو أيضا تاسع أيام العشر من ذي الحجة، وهو أحد أنواع صوم النفل وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج.

حكم صيام يوم عرفة:

مستحب.

سئل رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر الله به السنة التي قبلها والتي بعدها، أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 21492، والترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة، برقم 680، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة، برقم 1720.

فضائل صيام يوم عرفة :

أولاً: ويعد يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، وقال الله-عز وجل -: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة: 39]، وهو احد أيام أشهر الحج لقوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197].

وتشمل الأشهر الحرم الأربعة: (ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة)، وأشهر الحج ثلاثة: (شوال، ذو القعدة، ذو الحجة).

ثانيًا: لقد أثنى الله على يوم عرفة في كتابه قال الله -عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]، وهو من الايام المعلومات.

كما وقال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

ثالثَا: أقسم الله عزو جل في كتابه بيوم عرفة، وقال تعالى (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) [سورة الفجر:2]، إضافة إلى ان الله نبه على عظم فضل صيامه وعلو

قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

رابعًا: يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة، وفي يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل.

خامسًا: عظم الدعاء يوم عرفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) صححه الألباني في كتابه السلسة الصحيحة.

وفي عظم الدعاء، قال أيضًا ابن عبد البر – رحمه الله - : وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره.