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قوات الاحتلال تنتشر في القدس وتفتش مركبات السكان

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:59 - 29 يوليو 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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أفاد مصادر أهلية، اليوم الأربعاء، بأن عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي انتشروا في مناطق بشمال مدينة القدس المحتلة، وباشروا في تفتيش وتدقيق مركبات السكان.

وأوضح الأهالي، ان قوات الاحتلال انتشرت في بلدة الرام القدس، وباشرت في تحرير مخالفات للمواطنين الفلسطينيين، دون أي سبب يذكر.

والجدير بالذكر، ان قوات الاحتلال تتعمد استفزازا المواطنين المقدسيين، من خلال التضييق عليهم واجبارهم على الخضوع لأوامره العسكرية، بهدف طردهم من احياء المدينة، والاستيلاء عليها، وذلك ضمن استراتيجيات حكومة الاحتلال في نهويد مدينة القدس.

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